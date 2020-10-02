Reklam

Son Dakika

Dış borç stoku açıklandı! Milli gelirin büyük bölümü borca gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin güncel dış borç stokuna ilişkin bilgileri kamuoyuna açıkladı.

GÜNDEM 02.10.2020, 06:11
Dış borç stoku açıklandı! Milli gelirin büyük bölümü borca gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 421 milyar 800 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Bu kapsamda güncel dolar kuruna göre borç stoku 3 trilyon 262 milyar 75 milyon TL'ye karşılık gelirken açıklanan borç milli gelirin yüzde 56'sını oluşturuyor.
Konuya dair resmi internet sitesinden açıklama yapan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 421,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %56,8 olmuştur. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 244,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %32,9 olmuştur."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1