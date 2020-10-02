Dış borç stoku açıklandı! Milli gelirin büyük bölümü borca gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 421 milyar 800 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda güncel dolar kuruna göre borç stoku 3 trilyon 262 milyar 75 milyon TL'ye karşılık gelirken açıklanan borç milli gelirin yüzde 56'sını oluşturuyor.

Konuya dair resmi internet sitesinden açıklama yapan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 421,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %56,8 olmuştur. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 244,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %32,9 olmuştur."

