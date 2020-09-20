Direniş grupları normalleşmeye karşı bazı etkinlikler planlıyor

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Gazze'deki direniş grupları bugün yaptıkları açıklamada "Ümmetin özgürleri ve Filistin destekçileri"nin katılımıyla 22 Eylül'den başlamak üzere İsrail işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine karşı bazı etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu.

Etkinlikler ilk aşamasında, her hafta Salı günü sabah 11.00'de başlayacak faaliyetlerle sürdürülecek. Bu faaliyetler normalleşmeye karşı duvar oluşturma eylemiyle başlayacak. Ardından Arap Birliği teşkilatı ve İsrail işgal rejimiyle ilişkileri normalleştiren ülkeler için sembolik olarak cenaze töreni düzenlenecek. Bunu "normalleştirme ihanettir" başlığı altında siyasi atölye çalışması izleyecek. Etkinlik alimlerin normalleştirmeye karşı sempozyum çalışmasıyla son bulacak.

Halk Direnişi Hareketi sözcüsü Halid El-Ezbet direniş gruplarını temsilen yaptığı konuşmada Filistin topraklarında direniş programının Filistinlilerin tüm hakları alınıncaya kadar devam edeceğini dile getirdi.

Direniş gruplarının açıklamasında; "Tüm topraklarımız kurtarılıncaya kadar siyonist düşmana karşı cihad ve direnişimiz bütün şekilleriyle ve araçlarıyla devam edecektir." denildi. Açıklamada; "Dünyadaki şer güçleri ve normalleştirme yanlısı sistemler yürüyüşümüzü ve haklarımızı geri almamızı engelleyemeyecektir." denildi.

Direniş grupları işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirmenin bütün şekillerine karşı olduklarını dile getirerek bunun işgalciye cinayetlerini sürdürmesi, ümmetin imkanlarını gasp etmesi fırsatı verdiğine dikkat çekti.

Direniş grupları dünyanın özgürlerini de normalleştirme yanlısı ihanetçi kesimin etkisiz hale getirilmesi, çirkinliklerinin açığa çıkarılması ve imzaladıkları aşağılayıcı anlaşmaları iptal etmeye zorlanmaları için geniş çaplı kitlesel faaliyetler düzenlemeye çağırdı.

