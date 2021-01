Direkt geçti

İnsani yardım kuruluşları başta olmak üzere STK’ları işlevsizleştiren “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun teklifiyle ilgili STK’ların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı çağrılar böylelikle boşa çıktı. STK’lar her an terör damgasıyla karşı karşıya kalabilir!

Sivil toplum kuruluşlarını işlevsizleştirecek kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda tartışmalarla geçen görüşmelerin ardından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan sabıkalı kanun teklifine, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok alanda sert tepkiler gelmişti.



Kanun teklifinin kabul edilmesiyle, sivil toplumu kuruluşlarını ve insanı yardım kuruluşlarını zorlu bir süreç bekliyor. Yardım kuruluşlarının terör yaftası yemeyle karşı karşıya kalacağı düzenlemeyle, insani yardım çalışmalarının terör bahane edilerek durdurabilir ve banka hesapları dondurulabilir. Söz konusu yardım kuruluşlarına destek veren birçok kişi terör damgası da yiyebileceği ifade ediliyor.



Kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta eleştirdiği Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi daimi 5 ülkeye neredeyse ülkemiz üzerinde sınırsız yetki veriyor. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte; BMGK’nın ülkemiz üzerinde egemenlik etkisi oluşturacağı, BMGK’nın yetki sınırlarını ülkemizi zor durumda bırakacağı, BMGK’nın ülkemiz üzerinde bahaneler göstererek yaptırım zorunluluğu getireceği, BM daimi ülkelerinin ülkemiz üzerinde uluslararası ölçekte operasyon yapmasına yetki verdiği belirtiliyor