Din görevlilerine sicil ve disiplin affı gelecek mi?

Sicil ve disiplin cezaları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan ya da ceza alan din görevlilerinin gözü kulağı Meclis’te görüşülmekte olan torba yasada...

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, Meclis’te görüşülmekte olan torba yasa ile din görevlilerine sicil ve disiplin affı düzenlemesi beklediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan din görevlilerinin sorunlarına çözüm bekliyoruz diyen Türüt haksız yere soruşturma geçirerek sicili bozulan ve disiplin cezası alan din görevlilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Mağdur olan din görevlilerine disiplin affı getirilmesini bekliyoruz diyen Türüt "Taraflı soruşturmalar yapılmaktadır. Kurum da uygulamada birliğin sağlanması açısından disiplin soruşturmalarında yeni bir düzenleme yapılması zorunludur. Böylece ileride çıkması muhtemel uyuşmazlıklarda mevzuat hükümlerine uyulması açısından gerek soruşturmayı yürütenlerin gerekse tüm personelin görevleriyle ilgili dikkatli olması sağlanmış olacaktır." dedi

Adalet Bakanlığında olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığında da bir uzlaşma komisyonu kurularak problemlerin bu komisyon marifetiyle çözülmesini isteyen

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt açıklamasını şu sözlerle sona erdirdi.

"Sicil ve disiplin affı getirilmesi, disiplin soruşturmalarının yeniden düzenlenmesi ve uzlaşma komisyonu kurulması gibi üç önemli noktanın yetkili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü mevcut durum da adil uygulama yapılamamakta, kurum maddi olarak yıpratılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığınca bu konuda bir çalışma yapılarak Hükümet’e sunulmasını bekliyoruz. Yalan ve iftira ile haksız yere soruşturma geçirerek mağdur edilen din görevlilerinin mağduriyetinin önlenmesini istiyoruz. Böyle bir düzenleme mağdur edilen din görevlilerinin kurumuna olan güvenini yeniden kazanması açısından da önemlidir. Din görevlisi ile kurum arasındaki güven probleminin giderilmesi açısından yararlı olacağını düşündüğümüz sicil ve disiplin affının Meclis’te görüşülmekte olan torba yasa ile çıkarılması din görevlilerini sevindirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sendikamızın bu hassasiyetini dikkate alarak değerlendirmesini bekliyoruz.”

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