Dilmen ve Toroğlu'ndan flaş açıklama: Fatih Terim kaç maç ceza alacak?

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kaç maç ceza alacak? Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Adama hakaret ediyorsun. Direkt kırmızı görüyorsun sonra sahanın kenarına giriyorsun. En az 6-7 maç oradan ceza yemen lazım. Bir de hakeme hareketten ceza yersen 10 maç. O zaman kendini kontrol edemiyorsan bırak. Galatasaray'ın teknik direktörü 10 yılda 30 maç takımını yalnız bırakamaz. Senin takımın bir şey oynamadı. Hakemle de mağlup olmadın. Hakem sana kıyak yaptı. Olmayan penaltıyı verdi, kıyak yaptı. Hakem ne yaptı Galatasaray'a ya? Galatasaray hakemlerle ne maçlar aldı, şampiyon da oldu. Ne kadar çabuk unutuyorsunuz. Hepiniz ağlıyorsunuz. Hepiniz aynısınız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Kese dolsun, garibanlar gitsin. Hep kaybettiklerinizi söylüyorsunuz. Ya kazandıklarınız?



Fatih Terim'in cezası için minimum 7 maç deniyor ya! Ben de 'Hayır' diyorum. Neden mi? Örnek vereceğim. Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün ceza veriyorsanız, Fatih Terim'e kuralları uygulamaya kalkarsan Fatih hoca da 'Hayırdır' der." TFF'nin eline bomba geldi. Fatih Terim'in kırmızı kartı. Aynı kurul Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün ceza verdi. Fatih hoca 'Hayırdır ne oluyor? demeyecek mi? Bakın bir de yanlış örnek veriyorum. Türk futbolunun haline bakın!"

