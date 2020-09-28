Dilmen 'Kaliteli maç olmadı' dedi, maçın 'en'lerini açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve tarafların birbirine galip gelemediği, 0-0 sonuçlanan maçı yorumladı ve, "Kaliteli bir maç olmadı" yorumunu yaptı.

Dilmen, beklediğinin üzerinde bir Fenerbahçe, beklentisinin altında bir Galatasaray bulduğunu ifade etti.

Maçın 'en'lerini de açıklayan Dilmen, "Fenerbahçe'de Lemos'un olgunluğu çok hoşuma gitti. Galatasaray'da Taylan'ı beğendim, Ömer Bayram'ı beğenmedim" dedi.

NTV'de yayımlanan %100 programında maçı yorumlayan Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın sert eleştiri yapılamayacak bir 45 dakika geçirdiğini belirten Dilmen, orta saha oyuncularının rahatlıkla oynayabildiğinin altını çizdi.

Dilmen'in açıklamalarının satır başları şöyle:



"Galatasaray, 3. bölgeye geldiğinde daha etkili şutlar attı. Galatasaray savunmasına baktığımızda; Fenerbahçe hücum hattına elini kolunu sallayarak geldi. Sosa ve Ozan etkili işler yaptı, Gustavo da maçın en iyi oyuncusuydu. Tecrübeli oyunculardan kurulu iki takımın maçını izledik. Kaliteli bir maç olmadı. Kaleciler kritik kurtarışlar yaptı, özellikle Altay. Fenerbahçe geldi de nerede sıkıntı yaşadı? Yeni gelen oyuncuların birlikte oynamamasından yaşanan bir sıkıntı oldu. Şut ve orta imkanları çok buldu Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında bu kadar etrafında dolanacak takım az bulursun 0-0 giden oyunda. Dağ fare doğurdu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Fenerbahçe'de Lemos'un olgunluğu çok hoşuma gitti. Galatasaray'da Taylan'ı beğendim, Ömer Bayram'ı beğenmedim."

