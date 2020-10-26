Dilmen, F.Bahçe - Trabzonspor maçı sonrası gönderilecek ismi açıkladı

Süper Lig’in altıncı haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçını 3-1 Sarı-Lacivertli ekip kazandı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, “Maç öncesi herkes Fenerbahçe’yi favori görüyordu. Hatta Trabzonsporlu kardeşlerimiz de biz galip gelemeyiz diyorlardı. Kendi totemlerini yapmışlar" dedi.

Dilmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton’un takımdan gönderileceğini söyledi.

NTV’de yayınlanan “%100 Futbol" programında konuşan Dilmen şunları söyledi:



“Fenerbahçe maçın ilk 15 dakikasında öldürücü bir tempoyla başladı. Trabzonspor bu şoku atlatamadı. Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var.

Fenerbahçe'nin yediği golde Sosa ve Lemos aynı dili konuşmasına rağmen hata yaptı ama Gökhan Gönül'ün artık çekip indirmesi gerekirdi. Maç öncesi herkes Fenerbahçe’yi favori görüyordu. Hatta Trabzonsporlu kardeşlerimiz de biz galip gelemeyiz diyorlardı. Kendi totemlerini yapmışlar…

Trabzonspor ince bir çizgide gidiyor. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından puan çıkmaması travma oldu. Trabzonspor maçta tek kart gördü ve 1-1 olunca çözüldüler. Planlamayı doğru yapan ile yanlış yapanın farkını gördük.

Trabzonspor pandemi sonrası oynanan sekiz haftada çok kötü gitti. Sonrasında teknik adam konusunda yanlış yaptılar. Trabzonspor'un geçen yıldan beri devam eden kötü özelliği, önde oldukları maçlarda hep puan kaybediyorlar.”

