Dilipak: 'AK Parti’de çözülme var, ciddi sorunlarla karşı karşıyalar'

Son dönemde AK Parti muhalifi görüşleri ile dikkat çeken, Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanlığı sisteminin vaat edildiği noktaya ulaşamadığını belirterek, AK Parti’de çözülme olduğunu ve iktidarın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Selen Danalıoğlu’nun sunduğu YouTube kanalı Stolk Gündem’de açıklamalar yapan Dilipak, “Başkanlık sistemi vaat edilenle gerçekleşen arasında çok ciddi sorunları olan bir noktada şu anda. AK Parti’de ciddi bir çözülme var. Bunu üyelik kampanyalarıyla telafi etmeye çalışıyorlar ama yanlış yerlerde arıyorlar çözümü” diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dilipak’a söz konusu yazı üzerine dava açarken Dilipak konuyla ilgili, “Kendilerine zarar veriyorlar” dedi.

Dilipak, kendisine açılan dava üzerine “böylesini ilk defa yaşıyorum. Kendilerine zarar veriyorlar. Böyle bir dava olmaz. Beni karşılarına almak onlara hiçbir şey kazandırmaz. AK Parti içerisindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AK Parti’liler ve AK Parti’lilerin papatyaları daha altta Lale Devri çocukları aileye zarar veriyorlar” ifadesini kullandı.

