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Dilipak: 5G şeytanın askerlerine ve Yecüc-Mecüc'e hizmet edecek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, gelişen teknoloji ve yaşanan salgın üzerinden gelecekte yaşanacaklar hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

GÜNDEM 27.01.2021, 11:39
Dilipak: 5G şeytanın askerlerine ve Yecüc-Mecüc'e hizmet edecek
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, gelişen teknoloji ve koronavirüs salgını kapsamında gelecekte yaşanacaklar hakkındaki yazısı dikkat çekti.
Dünyanın gelişen olay karşısında tehlikeye sürüklendiğini belirten Dilipak "Yaklaşan tehlikeye bakıyorum da ülke olarak, bölge ve hatta dünya olarak kör ve sağır bir şekilde tehlikeli bir akıbete doğru giderek artan bir hızla sürüklenmeye devam ediyoruz" dedi.
Gelişen teknolojilerin insanlığı felakete sürükleyecek olan Yecüc ve Mecüc'e hizmet edeceğini kaydeden Dilipak, şu ifadeleri kulandı:
"Birileri bu 5G ve CoVID perdesi arkasında gelişen büyük fitnenin sanki farkında değil. Yakında o siber altyapılar ve elektrik sistemleri üzerinden büyük bir kilitlenme yaşanacak. ABD’de test ettiler, Pakistan’da yaşandı. Türkiye’de İstanbul ve Anteb’e dikkat! Yine Anadolu’da, İzmir, Urfa, Hatay, Maraş, Kilis, Tarsus, Antalya, Muğla, Denizli, Manisa, Rize, Artvin’e dikkat. (Bakınız, İslam geleneğinde Fiten bahsi ile ilgili rivayetler, Yuhanna vahyi, Tevrat ve İncil’deki kıyamet teolojisi ile ilgili mekanlar, Gog / Magog, Mehdiyyet ve Mesihiyet, Deccal, kıyamet savaşı, Emanet sandığı vd). Gözleri FED, DSÖ ve paradan başka bir şey görmeyenlere, mal ve makam peşinde sarhoş gibi seğirtenlere, bunları anlatsan da anlatmasan da bir! Onlar bunları görmek, duymak, bilmek istemiyorlar. Yakında başımıza “taş yağar”sa şaşmayın. Bakarsanız, Şeytanın askerleri, Kudüs ve Mekke’ye saldırmışlar. Yecüc-Mecüc gibi, yeraltında hazırlanan, Şeytanın insanımsı ordularına karşı bizimkiler, eli böğründe bekliyorlar. Oysa İHA ve SİHA’larla bunlarla baş etmek mümkün değil. 5G bize değil, onlara hizmet edecek. Genomik’lere gelince, insan, makine ve bilgisayar networku üzerinden, nesnelerin iletişimi ile Şeytan, Süleyman aleyhisselamın rahmani tasarrufunu tersine çevirerek, Yecüc-Mecüc’ün “Hulul”üne kapı aralayacak yeni bir yolu denemeye çalışıyor sanki!"
Koronovirüs salgınının dünya için büyük bir komplo olduğunu vurgulayan Dilipak, yazısına şöyle devam etti: 
"Birileri bunlara “komplo” diyecektir biliyorum. Oysa kendileri dünyanın en büyük komplosunun figüranı oldular, şu yaşanan süreçte. Covid bu anlamda tarihin en büyük komplolarından biri. 
Farkında mısınız, bu global komplonun patronları, global sermayeye tek tek el koyuyor, Elon Musk, Bill Gates gibi kişilerin stratejik şirketlerini fona devredip, bir network oluşturuyorlar. Onu da yapay zekaya bağlıyorlar. Ali Baba da kayıp bir süredir farkında mısınız. Bu süreçte birçok kişi kaybolacak ve o şirketleri de sanal ortamda ele geçirilecek.
Birilerine göre bu iddialar birer “Kehanet!”.. Oysa bu iddia sahipleri kendileri, İslam’ın reddettiği, Yahudilerin, Hristiyanları kutsadıkları kehanetlerin birer parçası oldular, farkında değiller.. Onlar kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar. Kimilerine göre bunlar, sihirbazların ve büyücülerin ileri sürdükleri “Esoterik” iddialar. Sihir ve büyü bizim işimiz değil. “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” Evet, bunlar Şeytanın pis işleridir ve Şeytanın işbirlikçilerinin kim oldukları da bellidir. Onları Siyonist tapınakçılara, LGBT’yi takdis eden Cizvit papazlarına ve “Tanrının kırallığı” adına “Şeytan’ın kırallığı” için çalışan global çetelere sormak gerek."
Müslümanları dünyanın kötü gidişatına dur demeleri gerektiğini ve tövbe etmeleri gerektiğini vurgulayan Dilipak, yazısını şöyle tamamladı:
"Ne bekliyoruz bilmiyorum, depremi mi, kıtlığa sebep olacak bir kuraklığı mı, salgın hastalıkları mı! O zaman beklediğiniz gelecek. Siz kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşmaya devam edin. Allah’ın kurtuluşu da gazabı da yakındır. Biz zamanın bize sunduğu fırsatları tersine çevirdik. Zamanı israf ettik. İmkanları heva ve heveslerimiz uğruna hedef ettik. Zalimlerden olduk. Şimdi tevbe zamanıdır. Önce haksız edindiğimiz para, mal, makam ve imkan var ise, onları sahibine iade etmek, tevbe etme zamanıdır. Zamanı israf ettik ve tabiatı tahrip ettik. Başımıza gelen felaketler, elimizle yaptıklarımızın karşılığıdır... Ey, kısık sesliler sözüm size, hadi tevbe edelim, elimizi, yüzümüzü, kalbimizi ve dilimizi temizleyelim ve İla-yı kelimetullah için ayağa kalkalım. Güzel ve hikmetle hakkı haykıralım. Kötü gidişata karşı çıkalım. “LA” diyelim, Şeytana ve onun askerlerine. Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olalım da Allah bizim ellerimizle zalimleri cezalandırsın ve mazlumlara yardım etsin."
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