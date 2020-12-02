Dikkat yarın başlıyor! İstiklal Caddesi’ne kişi limiti getirildi...
İçişleri Bakanlığı’nın yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi limiti getirebilme uygulaması ilk kez İstiklal Caddesi’nde hayata geçirilecek.
GÜNDEM 02.12.2020, 13:28
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İçişleri Bakanlığı’nın yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi limiti getirebilme uygulaması İstiklal Caddesi’nde hayata geçirilecek.
Son Kabine toplantısındaki kararlar içinde yer alan kalabalık cadde ve meydanlara kişi limiti getirme uygulaması İstiklal Caddesi’nde uygulanacak. Caddede yarından itibaren en fazla 7 bin kişi bulunabilecek.
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kararı kişisel Twitter hesabından paylaştı.
1- Değerli İstanbullular yarından itibaren #Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için #İstiklalCaddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. pic.twitter.com/EzDjuCF264
— Mustafa Demirelli (@mustafadmirelli) December 2, 2020
1- Değerli İstanbullular yarından itibaren #Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için #İstiklalCaddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. pic.twitter.com/EzDjuCF264 — Mustafa Demirelli (@mustafadmirelli) December 2, 2020
Son Kabine toplantısındaki kararlar içinde yer alan kalabalık cadde ve meydanlara kişi limiti getirme uygulaması İstiklal Caddesi’nde uygulanacak. Caddede yarından itibaren en fazla 7 bin kişi bulunabilecek.
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kararı kişisel Twitter hesabından paylaştı.
1- Değerli İstanbullular yarından itibaren #Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için #İstiklalCaddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. pic.twitter.com/EzDjuCF264
— Mustafa Demirelli (@mustafadmirelli) December 2, 2020
1- Değerli İstanbullular yarından itibaren #Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için #İstiklalCaddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. pic.twitter.com/EzDjuCF264 — Mustafa Demirelli (@mustafadmirelli) December 2, 2020
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