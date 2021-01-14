Dikkat son gün yarın! İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?
HES kodu zorunluluğu bu Cuma'dan itibaren toplu ulaşımda da başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İşte eşleştirme yöntemi...
GÜNDEM 14.01.2021, 12:09
İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren bir genelge yayımlamıştı.
Genelgenin ardından İstanbulkart ile HES Kodlarının eşleştirilme işlemleri başladı.
Koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında bu Cuma'dan itibaren İstanbul toplu ulaşımında HES kodu zorunluluğu başlıyor.
HES kodu ile eşleştirilmemiş kartlar 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.
Peki HES kodu ile istanbulkart nasıl eşleştirilir, HES kodu tanımlama nasıl yapılır?
Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.
Toplu ulaşım kullanacaklar, Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.
Genelgenin ardından İstanbulkart ile HES Kodlarının eşleştirilme işlemleri başladı.
Koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında bu Cuma'dan itibaren İstanbul toplu ulaşımında HES kodu zorunluluğu başlıyor.
HES kodu ile eşleştirilmemiş kartlar 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.
Peki HES kodu ile istanbulkart nasıl eşleştirilir, HES kodu tanımlama nasıl yapılır?
Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.
Toplu ulaşım kullanacaklar, Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.
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