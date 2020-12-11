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Dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış, sel ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini gösterirken bazı illere de fırtına, kar ve don uyarısı yapıldı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

GÜNDEM 11.12.2020, 07:24
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Dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış, sel ve fırtına uyarısı!
Yurdun bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisinin altına gireceğini duyuran Meteoroloji ülke geneli için yaptığı uyarıda  çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli olunması istendi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile İstanbul çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek
Marmara Bölgesinde hava sıcaklıkları ise şöyle olacak....
EDİRNE           Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17°CİSTANBUL       Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 17°CKIRKLARELİ   Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, 15°CKOCAELİ        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19°C

Ege Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.
Ege Bölgesinde hava sıcaklıkları ise şöyle olacak....
A.KARAHİSAR    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12°CDENİZLİ              Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 15°C İZMİR                  Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı18°CMUĞLA               Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15°C

Akdeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması (50-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.
Akdeniz Bölgesinde hava sıcaklıkları ise şöyle olacak....
ADANA        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19°CANTALYA    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışlar kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli 19°CHATAY        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15°CMERSİN     Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C

İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçecek.

ANKARA        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12°CÇANKIRI        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 9°CESKİŞEHİR   Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13°C KONYA          Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 11°C

Batı Karadeniz Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçecek.
Batı Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklıkları ise şöyle olacak....
BOLU         Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 11°CDÜZCE      Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 17°CKASTAMONU Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 7°CZONGULDAK Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Amasya çevrelerinin, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimi ile Tokat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklıkları ise şöyle olacak....
AMASYA       Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 12°CSAMSUN      Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 19°CTOKAT          Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 13°CTRABZON    Parçalı bulutlu 17°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları ise şöyle olacak....
ERZURUM    Parçalı bulutlu 3°CKARS            Parçalı bulutlu -2°CMALATYA     Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 6°CVAN              Parçalı ve az bulutlu 7°C

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Güney Doğu Anadolu  Bölgesinde hava sıcaklıkları ise şöyle olacak....
DİYARBAKIR     Parçalı ve az bulutlu 11°CGAZİANTEP      Parçalı bulutlu 11°CSİİRT                 Parçalı ve az bulutlu 11°CŞANLIURFA      Parçalı ve az bulutlu 14°C


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parçalı az bulutlu
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