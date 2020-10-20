Dikkat! Koronavirüs o ürünlerde yaşayabiliyor
Koronavirüs vakaları son günlerde artarken Çin'den önemli bir açıklama geldi. CDC, dondurulmuş gıda paketlerinin üzerindeki koronavirüslerin canlı kalabildiklerini saptadı.
GÜNDEM 20.10.2020, 13:53
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Koronavirüs bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor. Toplam vaka sayısı 40 milyonu, can kaybı ise bir bir milyonu geçti. Aşı çalışmaları ise hala devam ediyor. Tüm bu gelişmeler dışında bilim insanları virüsün nerelerden ve nasıl bulaştığını da araştırıyor.
Dünyada ikinci dalganın devam ettiği günlerde Çin'den önemli bir açıklama geldi. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dondurulmuş gıda paketlerinin üzerindeki koronavirüslerin canlı kalabildiklerini saptadı.
Yapılan açıklamaya göre, Qingdao şehrinde 55 gün boyunca hiç vaka görülmedi ancak ardından yeniden vaka sayısında artış oldu. Bunun üzerine yetkililer Qingdao Hastanesi’ndeki hastaları incelemeye başladı. Hastaların bir kısmının liman çalışanı olması üzerine dondurulmuş gıda paketleri incelendi ve virüsün burada yaşadığı fark edildi.
Çin koronavirüs bulunan paketlerle temas sonucu hastalığa yakalanılabileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce Covid-19’un gıdadan veya gıda ambalajlarından geçmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu açıklamıştı.
Dünyada ikinci dalganın devam ettiği günlerde Çin'den önemli bir açıklama geldi. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dondurulmuş gıda paketlerinin üzerindeki koronavirüslerin canlı kalabildiklerini saptadı.
Yapılan açıklamaya göre, Qingdao şehrinde 55 gün boyunca hiç vaka görülmedi ancak ardından yeniden vaka sayısında artış oldu. Bunun üzerine yetkililer Qingdao Hastanesi’ndeki hastaları incelemeye başladı. Hastaların bir kısmının liman çalışanı olması üzerine dondurulmuş gıda paketleri incelendi ve virüsün burada yaşadığı fark edildi.
Çin koronavirüs bulunan paketlerle temas sonucu hastalığa yakalanılabileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce Covid-19’un gıdadan veya gıda ambalajlarından geçmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu açıklamıştı.
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