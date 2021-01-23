Dikkat! Hepsi birden vuracak! Soğuk, fırtına, yağmur…

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Buna göre yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Buna göre yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15°CİSTANBUL Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı 15°CKIRKLARELİ Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13°CKOCAELİ Parçalı ve az bulutlu 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının, gece saatlerinden sonra Antalya'nın merkez ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°CAz bulutlu

ISPARTA °C, 9°CParçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 0°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

AMASYA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır

ERZURUM °C, -8°CParçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 0°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, -9°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°CParçalı ve az bulutlu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 9°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 6°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 11°CAz bulutlu ve açık

