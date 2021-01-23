Dikkat! Hepsi birden vuracak! Soğuk, fırtına, yağmur…
Meteorolojiden alınan son verilere göre bazı il ve bölgelerde sağanak yağış, kuvvetli buzlanma ve fırtına bekleniyor. Hafta sonunda Marmara, Ege, Akdeniz ve bazı ilçeler için kritik uyarı geldi...
GÜNDEM 23.01.2021, 07:45
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Buna göre yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Buna göre yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15°CİSTANBUL Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı 15°CKIRKLARELİ Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13°CKOCAELİ Parçalı ve az bulutlu 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının, gece saatlerinden sonra Antalya'nın merkez ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°CAz bulutlu
ISPARTA °C, 9°CParçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 0°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır
AMASYA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır
ERZURUM °C, -8°CParçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 0°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, -9°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, -1°CParçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 9°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 6°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 11°CAz bulutlu ve açık
İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Buna göre yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Buna göre yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15°CİSTANBUL Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı 15°CKIRKLARELİ Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13°CKOCAELİ Parçalı ve az bulutlu 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının, gece saatlerinden sonra Antalya'nın merkez ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°CAz bulutlu
ISPARTA °C, 9°CParçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 0°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır
AMASYA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır
ERZURUM °C, -8°CParçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 0°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, -9°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, -1°CParçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 9°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 6°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 11°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
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