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Dikkat çeken ilan: "Doktordan değil; Başkan’dan temiz makam aracı"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, daha önce makam aracını satışa çıkardığını duyurmuştu. Taşdelen, "Temiz. Doktordan değil; Başkan’dan." diye paylaşımda bulundu.

GÜNDEM 19.10.2020, 09:01
Dikkat çeken ilan:
CHP'li belediye başkanlara çağrıda bulunan CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Başkan Alper Taşdelen, satıştaki gelişmeleri aktardı.
Alper Taşdelen’in yaptığı açıklama şöyle:

Taşdelen, ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak çağrıda bulundu. Çağrıda, "İktidar yapmıyor biz yapalım. Biz örnek olalım" ifadesini kullandı.
Taşdelen'in paylaşımı şöyle:

"Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum. 6 aydır da kullanmıyorum. Makam arabasının ATO’dan değerlemesi geldi. Yakında ihaleyle satışına çıkacağız. Temiz. Doktordan değil; Başkan’dan."
"CHP’li belediye başkanları olarak bir görevimiz var. İktidar yapmıyor; eleştiriyoruz. Biz yapalım. Biz örnek olalım.
Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam aracına binmeyelim. Gelin; o araçları satalım; parasını yoksul çocuklarımıza tablet almaya, bursa, sosyal yardıma harcayalım."
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