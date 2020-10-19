Dikkat çeken ilan:

CHP'li belediye başkanlara çağrıda bulunan CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Başkan Alper Taşdelen, satıştaki gelişmeleri aktardı.

Alper Taşdelen’in yaptığı açıklama şöyle:



Taşdelen, ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak çağrıda bulundu. Çağrıda, "İktidar yapmıyor biz yapalım. Biz örnek olalım" ifadesini kullandı.

Taşdelen'in paylaşımı şöyle:



"Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum. 6 aydır da kullanmıyorum. Makam arabasının ATO’dan değerlemesi geldi. Yakında ihaleyle satışına çıkacağız. Temiz. Doktordan değil; Başkan’dan."

"CHP’li belediye başkanları olarak bir görevimiz var. İktidar yapmıyor; eleştiriyoruz. Biz yapalım. Biz örnek olalım.

Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam aracına binmeyelim. Gelin; o araçları satalım; parasını yoksul çocuklarımıza tablet almaya, bursa, sosyal yardıma harcayalım."

