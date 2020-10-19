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Dikkat çeken iddia: Merkez Bankası faizi 300 baz puan artıracak!
Merkez Bankası'nın 22 Ekim 2020 Perşembe günü yapacağı faiz toplantısıda 300 baz puan faiz artırımı kararı alacağı iddia edildi.
GÜNDEM 19.10.2020, 21:36
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Ekim 2020 Perşembe günü yeni bir faiz kararı almak için toplanacak. Merkez Bankası'nın toplantıda 300 baz puan faiz artırımı kararı alacağı iddia edildi.TCMB'nin alacağı faiz kararı ile ilgili iddia Kevin Daly öncülüğündeki Goldman Sachs ekonomistlerinin kaleme aldığı müşteri raporundan geldi.
Raporda, "Merkez Bankası fonlama sınırlamalarıyla halihazırda gerçekleştirdiği sıkılaştırmayla buluşturmak için bir haftalık repo faizini artıracak." ifadesi yer aldı.
Öte yandan Bloomberg'in ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği anketinden çıkan medyan tahmin politika faizinin 150 baz puan artarak yüzde 11.75'e yükseleceği şeklinde oldu.
Ayrıca Goldman Sachs'tan Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizleri yüzde 17'ye kadar çıkaracağı tahmini geldi. Ancak raporda, "Riskler sıkılaştırmanın ertelenerek TL'de daha fazla volatilite, yüksek enflasyon ve en sonunda sert bir iniş ile sonuçlandığı risk senaryosuna doğru eğik." dendi.
Raporda, "Merkez Bankası fonlama sınırlamalarıyla halihazırda gerçekleştirdiği sıkılaştırmayla buluşturmak için bir haftalık repo faizini artıracak." ifadesi yer aldı.
Öte yandan Bloomberg'in ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği anketinden çıkan medyan tahmin politika faizinin 150 baz puan artarak yüzde 11.75'e yükseleceği şeklinde oldu.
Ayrıca Goldman Sachs'tan Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizleri yüzde 17'ye kadar çıkaracağı tahmini geldi. Ancak raporda, "Riskler sıkılaştırmanın ertelenerek TL'de daha fazla volatilite, yüksek enflasyon ve en sonunda sert bir iniş ile sonuçlandığı risk senaryosuna doğru eğik." dendi.
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