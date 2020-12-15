Dikkat çeken aşı yazısı: Koca’nın o hedefe ulaşması biraz zor!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısına karşıt olanların sayısının bir hayli fazla olduğu söyledi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Haziran ayına kadar tüm ülkenin aşılanması” hedefine ulaşmasının zor olduğunu yazdı.

Yılman, bugünkü köşe yazısında Koca ile yaptığı görüşmeyi aktardığı köşesini hatırlattı:

Bilindiği üzere Sayın Bakan o görüşmemizde Haziran ayına kadar tüm ülkenin aşılanması hedefinde olduğunu özellikle vurgulamıştı.

“O hedefe ulaşmaları aşı karşıtlığından taraf olan bu atmosfer değişmeden pek mümkün değil” diyen Yılman, şunları yazdı:

Anladım ki tabii bilimsel hiçbir dayanağı olmamasına rağmen aşı karşıtı fikirlerin toplumda kabulü sanıldığından da fazla. Şaka gibi ama genetik kodların değiştirilmesinden, insan bedenine mikroçip yerleştirmeye kadar varan saçma sapan söylentilere inanan o kadar çok insanla muhatap oldum ki bu süre içerisinde... Tamamını toplayıp ve adını da; "Neden aşı yaptırmamalıyız?" diye bir kitap yapsam emin olun en çok satanlardan biri olur.

Kovid-19 aşısında denek olan Yılman, Sağlık Bakanlığı’nın aşı karşıtlığı hakkında bir mücadele başlatması gerektiğini dile getirerek şu önerilerde bulundu:

Mesela bilime inanan, aşının bireysel bir karar değil toplum sağlığı için zorunluluk olduğunu bilen itibar sahibi, hemen her kesimde etkisi olan magazin figürlerinin yer aldığı bir kamu spotu çekilebilir.

Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli, İYİ Parti Lideri Akşener’den birkaç cümleyle de olsa milyonlarca seçmenlerinin izlediği ve televizyonlarda canlı yayımlanan şu haftalık grup konuşmalarında aşı yaptırmanın gerekliliğine vurgu yapan konuşmalar yapmaları sağlanabilir.

Gazeteler, televizyonlar ve etkili haber siteleri genel yayın yönetmenleri ile bir toplantı tertip edilip, haber ve programlarda aşı karşıtlığının propagandasına bile/isteye aracı olmamaları konusunda ricada bulunulabilir…

Ve en mühimi de...

Sözlerinin kıymetinin, etkisinin farkında olmayan "Asla aşı yaptırmayacağım" diyen bazı şöhretli cahillerimizle bilim ve insanlık adına en azından şu salgın geçinceye kadar ilişik kesmeleri sıkı sıkıya tembih edilebilir...

