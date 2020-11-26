Dikkat çeken araştırma!

Apple bu sene 4 farklı iPhone 12 model telefon ile Türkiye pazarındaki fiyatlarını açıkladı.

Apple, iPhone 12 Pro’yu almak isteyenlerin için bedelini 14.999 TL belirlerken açıklanan telefon fiyatının 'Türkiye’de kaç gün çalışmak gerekiyor?' sorularını ise beraberinde getirdi.

Picodi tarafından ülkelerdeki ortalama maaşlar baz alınarak yapılan "iPhone 12 Pro kaç günde alınabiliyor?" adlı çalışma Türkiye’deki durumu gözler önüne seriyor. Zira araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında son sırada yer alıyoruz.



Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki ortalama maaş 3035 TL olarak (Numbeo verilerine göre) belirlendi.

Belirlenen ortalama maaş üzerinden 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone 12 Pro’yu yani başlangıç modelini satın almak için 103,8 gün yemeden içmeden çalışmak gerekiyor.

Ayrıca 2324 TL’yi baz alarak asgari ücret özelinde bir hesaplama yaptığımızda ise yaklaşık 215 gün boyunca herhangi bir harcama yapmadan çalışmak gerekiyor. Yani asgari ücretle çalışan bir vatandaşın ortalama olarak 8 ay boyunca maaşına dokunmadan biriktirmesi gerekiyor.

Türkiye’ye kıyasla Filipinler, Ukrayna, Kolombiya ve Brezilya‘da daha az çalışarak bu cihazı satın almanın mümkün olması üzücü. İsviçre’nin 4,4 gün ile zirvede olduğu araştırmada ortalama maaşların dikkate alındığını bir kez daha hatırlatalım.

