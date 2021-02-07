Reklam

Son Dakika

Dikkat çeken acil servis açıklaması: Pandemide ani ölümler arttı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, ani ölümler üzerinden acil servislerin kullanımı üzerinden önemli açıklama yaptı.

GÜNDEM 07.02.2021, 13:16
Dikkat çeken acil servis açıklaması: Pandemide ani ölümler arttı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, insanların pandemi sürecinde insanların hastane ve acil servislerine gelmekten çekindiklerini belirterek hastanelerdeki bulaş riskinin dışarıya göre düşük olduğunu belirtti.
Hastanelerin acil servislerini vatandaşların kullanmaktan kaçındığını belirten Özkan, “Toplu araçlar, toplu taşımalar şu anda kapalı ama toplu kahvehane ve restoranlar, bulaş riski çok fazla" açıklamasını yaptı.

Pandemi sürecinde bazı vatandaşlar koronavirüse yakalanma korkusuyla acil servisleri kullanmaktan kaçındığını aktaran Doç. Dr. Seda Özkan, “Pandemiden önce acil servis yoğunluğu çok fazlaydı. Acil servis kalabalığı özellikle ülkemizde çok fazla. Tüm anabilim dalları içerisinde en fazla poliklinik sayısı acil servislerde oluyordu. Pandemi girdiği zaman insanlarda bir korku oluştu. Özellikle geçen sene Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hasta sayımız bizim normalde 300-350 civarındayken gelen hasta sayısı 100-150’ye düştü. Yüzde 50 hatta bazı yerlerde yüzde 50'den  daha fazla azalma görüldü. Bunun da nedeni insanlarda bir korku oluştu, ‘Acil servise ya da hastaneye gidersem herhangi bir koronavirüsle karşılaşabilir miyim, bana bulaşma olabilir mi?’ diye. İnsanlar ciddi şikayetleri bile olsa acil servisi kullanmaktan kaçındılar" dedi.

Herhangi bir rahatsızlıkta hastaların acil servislere başvurması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Seda Özkan, “Ciddi göğüs ağrısı şikayeti olanlar, şiddetli baş ağrısı ya da felçli hastalar dahil acil servise gelmekten çekiniyorlar. Göğüs ağrısı olan hasta kalp krizi geçiriyor olabilir. Kalp krizi geçiren hastada ani ölümler oluyor, evde ani ölümler artıyor. Kalp krizini hafif geçirmiş olsa bile daha sonra ciddi kalp yetmezliği bulgularıyla hastalar bize gelebiliyor. Ciddi şikayeti olanlar evde beklememeli. Göğüs ağrısı olan, bilinç değişikliği olan, vücudunun bir tarafında tutmamazlık olan, pıhtı olayı, bacaklarında şişlik olan ciddi ağrıları olan hastalar hiç çekinmeden acil servislere gelebilirler. Hastanenin diğer polikliniklerini kullanabilirler. Ciddi şikayetleri olan hastaların zaman kaybetmeden ya kendileri ya da 112’yi arayarak acil servislere başvurmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Hastanelerdeki bulaşma riskinin diğer yerlere göre az olduğunu ifade eden Doç. Dr. Seda Özkan, “Hastanelerde ya da acil servislerde biz maksimum düzeyde bir koruma önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Herkes maskeli, havalandırmamız ona göre, hasta ayrımı da yapıyoruz. Tüm bunlar dikkate alındığında bulaş riski dışarıya göre çok düşük. En çok bulaş riskinin yüksek olduğunu düşündüğüm yerler toplu ve kapalı alanlar. Kapalı ve kişi sayısı fazlaysa orada bulaş çok fazla. Toplu araçlar, toplu taşımalar şu anda kapalı ama toplu kahvehane ve restoranlar, bulaş riski çok fazla. Kapalı ortamlarda mümkün olduğunca az kişi bulunmasını ben öneririm. İnsanlara kapalı ortamlarda çok sayıda insanla bir arada olmamalarını öneririm" diye konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 23 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 23 45
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Chelsea 22 36
8. Aston Villa 21 35
9. Tottenham 21 33
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 21 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16