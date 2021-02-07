Dikkat çeken acil servis açıklaması: Pandemide ani ölümler arttı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, insanların pandemi sürecinde insanların hastane ve acil servislerine gelmekten çekindiklerini belirterek hastanelerdeki bulaş riskinin dışarıya göre düşük olduğunu belirtti.

Hastanelerin acil servislerini vatandaşların kullanmaktan kaçındığını belirten Özkan, “Toplu araçlar, toplu taşımalar şu anda kapalı ama toplu kahvehane ve restoranlar, bulaş riski çok fazla" açıklamasını yaptı.



Pandemi sürecinde bazı vatandaşlar koronavirüse yakalanma korkusuyla acil servisleri kullanmaktan kaçındığını aktaran Doç. Dr. Seda Özkan, “Pandemiden önce acil servis yoğunluğu çok fazlaydı. Acil servis kalabalığı özellikle ülkemizde çok fazla. Tüm anabilim dalları içerisinde en fazla poliklinik sayısı acil servislerde oluyordu. Pandemi girdiği zaman insanlarda bir korku oluştu. Özellikle geçen sene Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hasta sayımız bizim normalde 300-350 civarındayken gelen hasta sayısı 100-150’ye düştü. Yüzde 50 hatta bazı yerlerde yüzde 50'den daha fazla azalma görüldü. Bunun da nedeni insanlarda bir korku oluştu, ‘Acil servise ya da hastaneye gidersem herhangi bir koronavirüsle karşılaşabilir miyim, bana bulaşma olabilir mi?’ diye. İnsanlar ciddi şikayetleri bile olsa acil servisi kullanmaktan kaçındılar" dedi.



Herhangi bir rahatsızlıkta hastaların acil servislere başvurması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Seda Özkan, “Ciddi göğüs ağrısı şikayeti olanlar, şiddetli baş ağrısı ya da felçli hastalar dahil acil servise gelmekten çekiniyorlar. Göğüs ağrısı olan hasta kalp krizi geçiriyor olabilir. Kalp krizi geçiren hastada ani ölümler oluyor, evde ani ölümler artıyor. Kalp krizini hafif geçirmiş olsa bile daha sonra ciddi kalp yetmezliği bulgularıyla hastalar bize gelebiliyor. Ciddi şikayeti olanlar evde beklememeli. Göğüs ağrısı olan, bilinç değişikliği olan, vücudunun bir tarafında tutmamazlık olan, pıhtı olayı, bacaklarında şişlik olan ciddi ağrıları olan hastalar hiç çekinmeden acil servislere gelebilirler. Hastanenin diğer polikliniklerini kullanabilirler. Ciddi şikayetleri olan hastaların zaman kaybetmeden ya kendileri ya da 112’yi arayarak acil servislere başvurmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.



Hastanelerdeki bulaşma riskinin diğer yerlere göre az olduğunu ifade eden Doç. Dr. Seda Özkan, “Hastanelerde ya da acil servislerde biz maksimum düzeyde bir koruma önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Herkes maskeli, havalandırmamız ona göre, hasta ayrımı da yapıyoruz. Tüm bunlar dikkate alındığında bulaş riski dışarıya göre çok düşük. En çok bulaş riskinin yüksek olduğunu düşündüğüm yerler toplu ve kapalı alanlar. Kapalı ve kişi sayısı fazlaysa orada bulaş çok fazla. Toplu araçlar, toplu taşımalar şu anda kapalı ama toplu kahvehane ve restoranlar, bulaş riski çok fazla. Kapalı ortamlarda mümkün olduğunca az kişi bulunmasını ben öneririm. İnsanlara kapalı ortamlarda çok sayıda insanla bir arada olmamalarını öneririm" diye konuştu.

