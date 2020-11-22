Dikkat çeken açıklama: Cumhur İttifakı bu şehirleri de kaybedecek

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, AK Parti ve MHP'nin 5 büyükşehir ve 1 il belediyesini daha kaybedeceğini iddia etti. Özkiraz'ın bu açıklaması erken seçim tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

Açıklamaya göre 31 Mart Yerel Seçimleri'nde başta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya, gibi büyükşehirleri kaybeden AK Parti ve MHP olası bir yerel seçimde 5 büyükşehir ve 1 il belediyesini daha kaybedecek.

Kemal Özkiraz, Youtube kanalında bugün belediye seçimi olsa AK Parti'nin elindeki Bursa, Balıkesir, Denizli, Uşak ve Samsun belediyeleri ile MHP'nin elindeki Manisa Belediyesi'nin CHP ve İYİ Parti'ye geçeceğini söyledi.

Kemal Özkiraz, AK Parti ve MHP'nin kaybedeceği CHP ve İYİ Parti'ye geçecek olan belediyeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu:

"Bugün seçim olsaydı; Bursa, Balıkesir CHP'ye, Manisa, Samsun, Denizli ve Uşak İYİ Parti’ye geçecek durumda. Hükümetin performansı belediyelere de tansıyor."

