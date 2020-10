Dikkat bu binalarda oturmayın! Deprem uzmanından kritik uyarı...

İzmir ve Aydın'da çok yaygın olan, Türkiye'nin birçok bölgesinde de rastlanan giriş katları dikmeler üzerinde, duvarsız binaların depremde ilk yıkılacak binalar olduğunu söyleyen Deprem uzmanı, Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Hangi mantıkla, neden yaparlar bir anlam veremiyorum” dedi.

Aydın'da beklenen yıkıcı depremin 6.8 ile 7.2 arasında değişeceğini söyleyen Ercan, “Aydın, Denizli Manisa ve İzmir'de göçüntülü deprem bekliyoruz. Bu tür depremler yanal atımlı depremlere göre yıkıcılığı daha fazladır. Kör gözüne der gibi özellikle buralarda bu tür zayıf yapıların yapılmasını hayretle karşılıyorum. Deprem yönetmeliklerine aykırı bu hatalar nasıl yapılıyor, doğrusu şaşırıyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercan, duvarların taşımadaki payının yüzde on beş olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

* Duvarları kaldırdığınızda, hangi katta olursanız olun güvenliği yüzde 15 düşürmüş olursunuz. Giriş katı söz konusu olduğunda deprem çekincesi çok artar.

Çünkü deprem baskıları en çok bodrum katta ve giriş katına gelir. Ondan sonra azalarak üst katlara gider. Bu nedenle bir yapıda en sağlam yer bodrum ve giriş katı olmalıdır.

Bodrum'da perde betonlu çerçeve şeklinde su almaz durumda, yalıtılmış ve tamamı toprağın altında ve penceresiz olması öngörülür.

Yapı temel derinliği olarak her beş kat için yerin altında bu özelliklerde bir kat gerekir daha yüksek binalarda iki kat bodrum gerekir.

Bodrum katları gibi, binaların üstüne çıkılan kaçak katlarında büyük tehlike yarattığını söyleyen Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bölgede kaçak kat da çok fazla. Kaçak katların rezonansını ölçüyoruz, bütün yapıdan farklı rezonansta sallanıyor.

* Bu kaçak katlar imar barışına girmiş olsa dahi, devletin aldığı bir parayla sağlam konuma getirilmiş olmaz. Devletin hazinesine para lazım diye kaçak kata göz yummak olmaz. Bu çok büyük bir ayıp ve bir katliamın başlangıcıdır.

* Her yapı girişten veya temelden yıkılmaz ama kaçak yapıların en üst katlarındaki kaçak katlar deprem anında yapıdan daha farklı bir davranış içine girdiği için buralar yıkılır.