Dikkat! Bekçilik sınavı yarın! Bekçilik sınav giriş belgesi

Bekçilik sınavı giriş belgeleri için beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geldi.

16 Ocak'ta yapılması planlanan sınav 20 Ocak tarihine alınmıştı.

Yarın yapılacak sınav için giriş yerleri 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulmuştuç

Sınav yerleri için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi yeterli olacak.



Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

– Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

