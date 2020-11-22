Diego Simeone, La Liga'da ilk kez Barcelona'yı yendi!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 yendi. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45+3) kaydetti.

La Liga'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi.

Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.



Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, La Liga'da Barcelona'ya karşı ilk zaferini yaşadı.

Madrid ekibi, Arjantinli teknik adam önderliğinde daha önce çıktığı 17 maçta rakibini yenmeyi başaramamıştı. Atletico Madrid rakibine karşı toplamda da 20 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

