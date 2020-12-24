Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe’nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti’nin durumu belli oldu. 32 yaşındaki futbolcunun sakatlığının devam ettiği ve Kasımpaşa ile oynanacak olan maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Fanatik'te yer alan habere göre; sahalara erken dönmesi halinde daha ciddi bir sakatlık yaşamaktan çekinen Arjantinli futbolcu biraz daha takımdan uzak kalacak.



Sarı-lacivertlilere, İtalya Serie A ekibi Roma’dan transfer olan ve 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Diego Perotti bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 4 maça çıkabilen Arjantinli yıldız 3 gol atmayı başardı. 32 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlatarak takıma katılmasının ardından ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor.

