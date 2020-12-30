Diego Costa transferini sosyal medyadan duyurdu

Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe de dahil birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Diego Costa için Galatasaray adına bomba bir iddia ortaya atıldı.Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ocak ayında yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da hedef bonservisi elinde olan İspanyol golcü Diego Costa.

La Liga devi Atletico Madrid'le sözleşmesini feshedip boşa çıkan 32 yaşındaki yıldızla Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adı anılırken Arsenal, Juventus ve Wolverhampton'nın da devrede olduğu gelen bilgiler arasında.

Yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken ESPN muhabiri Stefano Fusaro'nun yaptığı paylaşım sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda kum saat emojisi kullanan Stefano Fusaro, "Diego Costa→Galatasaray" tweetini attı.



Fusaro'nun yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken büyük etkileşim aldı.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla sadece 7 maça çıkan Costa, 2 kez ağları sarstı.

