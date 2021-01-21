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Didem Nişancı kimdir?
Didem Nişancı'nın ismi ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in özel kalem müdürü olarak geçmesiyle gündeme geldi. Peki, Türk asıllı Didem Nişancı kimdir? Didem Nişancı kaç yaşında?
GÜNDEM 21.01.2021, 11:48
ABD'de görevi alan Joe Biden, ABD Hazine Bakanlığı görevine Janet Yellen'i ataması kesin gözüyle bakıyor. Bununla beraber Yellen'in yakın çalışma ekibi de belli olmaya başladı. Türk asıllı Didem Nişancı'nın ismi Yelle'in özel kalem müdürü olacağı belirtildi. Didem Nişancı'nın isminin gündeme gelmesinin ardından hayatı merak ediliyor. Peki, Didem Nişancı kimdir? Didem Nişancı kaç yaşında?
Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.
Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.
ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.
Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.
Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.
ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.
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