Diagne transferi resmen gerçekleşti! İşte yeni takımı

Galatasaray, Senagelli golcü Mbaye Diagne'nin Premier League takımı West Bromwich Albion'a kiralandı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den KAP'da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, şirketimize net 1 milyon 400 bin sterlin geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne, Galatasaray için veda mesajı yayımladı. 29 yaşındaki oyuncu "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

