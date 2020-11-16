DHBT başvurusu bugün sona eriyor! DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak isteyenlerin katılacağı DHBT sınavı 27 Aralık’ta gerçekleştirilecek. DHBT başvuruları ise 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.



KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık’ta düzenlenecek

.Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020 olacak.

Sınav sonuç tarihi ise 27 Ocak 2021 olarak duyuruldu.



KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi kısa adıyla sınavı 60 dakika sürecek.



DHBT-1 ve DHBT-2 sınavlarında 20’şer soru olmak üzere toplam 40 tane (5 şıklı) test sorusu sorulacak.

DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacak. ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır. İlk (20) soru bütün adaylara aynı kaynaktan sorulacak.



DHBT yani KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi İmam-Hatip Lİsesi, Ön lİsans, Linsans mezunlarından; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticiliği görevlerine atanabilmek için girmek zorunda olduğu sınavın adıdır.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.







