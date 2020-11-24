Kurtlar Vadisi dizisinde Orhan karakteri ile tanınan Devrim Parscan vefat etti. İBB Şehir Tiyatroları, Parscan'ın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Peki, Devrim Parscan kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Devrim Parscan 23 Temmuz 1937 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Devrim Parscan, sanat hayatına tiyatro ile başladı. Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Halen bir duayen sanatçı olarak her gün birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yaparak çalışmaktadır.Rol aldığı bazı oyunlar Sarıpınar 191412 Öfkeli AdamBeş Katlı Binanın Altıncı KatıSuçlu mu Şuçsuz muGazete GazeteKediRol aldığı dizi ve filmlerNaciye'yi Kim Sevmez - 2005Kızma Birader - 2005Sil Baştan - 2004Kurtlar Vadisi - 2003-2004Seni Yaşatacağım - 2002Bizim Aile - 2001Herkes Kendi Evinde - 2000Cumhuriyet- 1998Sibel - 1998İlk Aşk - 1997Zehra Ana - 1996Köşe Kapmaca - 1996Kurtuluş - 1996Çiçek Taksi - 1995Yolcu - 1994İskilipli Atıf Hoca - 1993Bir Kadın Yüzü - 1993Kızımı Arıyorum - 1993Zirvedekiler - 1993Varyemez - 1991Madde 438 - 1990Dehşet Gecesi - 1989Polis Dosyası - 1989Hünkarın Bir Günü - 1989Biz Ayrılamayız - 1988Kızım ve Ben - 1988Mazideki Kadın - 1986Savunma - 1986Taçsız Kraliçe - 1984O Kadın - 1982Tanrıya Feryat - 1980İşte Bizim Hikayemiz - 1978Sayılı Dakikalar - 1965Küçük Hanımın Kısmeti - 1962Küçük Beyefendi - 1962Gümüş - 2007Doğruluk Ekseni - 2010Selam Bahara Yolculuk - 2015

