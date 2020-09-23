Devlete olan borçlar için düzenleme Meclis'te

Küçük işletmeler ve esnaf başta olmak üzere iş dünyasından da gelen borç yapılandırma talepleri, sahadaki AK Parti vekilleri tarafından hükümetin gündemine taşındı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ekonomi kurmayları, pandemi sebebiyle uygulamaya konulan borç ertelemesinin uzatılmasının yeterli olmayacağını, yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Bunun üzerine yapılacak çalışmanın, vergi ve prim borçlarının yanı sıra köprü geçiş cezaları ve trafik cezaları dâhil olmak üzere, devlete olan birçok borcun yeniden yapılandırılmasını içereceği belirtildi.



Gündeme gelen teklif; söz konusu borçların ana paralarının taksitlendirilerek ödenmesini, borçlara ait gecikme faizi ve cezalarının bir bölümünün silinmesini ve kalan bölümünün uzun vadelere yayılarak taksitlendirilmesini öngörüyor. Ayrıca bir önceki borç yapılandırılması şartlarını ihlal ederek hakkını kaybedenlerin de yeni uygulama kapsamasına alınması planlanıyor.



Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti kurmayları, borç yapılandırmaya ilişkin çalışmaların somutlaşmasından sonra, konunun ekim ayında Meclis gündemine geleceğini kaydetti.

e-Haciz uygulaması sebebiyle yaşanan problemler de AK Parti’nin gündemine geldi. Küçük esnaf başta olmak üzere, vergi ve prim borcu ödenemediği için banka hesaplarının otomatik olarak bloke edildiğini hatırlatan ekonomi kurmayları “Bu kişiler çaresiz kalıyor. Çoğu iş yapamıyor. Alt sektörler de zor durumda. Bir de hesapları bloke olunca hiç kımıldayamıyorlar. O sebeple uzun vadeli, aylık ödemelerin az olacağı bir plan üzerinde duruluyor” dedi.

