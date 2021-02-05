Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr adresinden merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel alacağını duyurdu.

Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru detayları da belli oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapılacak" denildi.



