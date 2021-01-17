Devlet hastanesinde rüşvet skandalı: 10 bin lira istedi
Edirne'nin Meriç ilçesindeki devlet hastanesi rüşvet skandalıyla çalkalandı. Hizmetli memur Halil B., hakkında tutulan tutanakların iptali için kendisinden 10 bin TL istendiğini iddia etti.
GÜNDEM 17.01.2021, 21:28
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Halil B., hastane müdürü Hasan D.'nin WhatsApp mesajıyla kendisinden 10 bin TL rüşvet istediğini iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Şikâyet dilekçesinde; rüşvet talebinin kent merkezine tayin edilmesi için yaptığı başvuru ile başladığını ileri süren Halil B.; Hasan D.'den 5 günlük idari izin talep ettiğini, bu izinlerin onaylandığını fakat izinli olduğu günlerde hakkında tutanak tutulduğunu söyledi.
Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Tutanakların iptal edilmesi karşılığında da kendisinden para istendiğini belirten Halil B., "İdari izinli olduğum halde hakkımda tutanak tutuldu. Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında 'Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak. Mesajı gördüğün zaman bana hemen dönüş yap' yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım. Bunun üzerine yine mesajla 'İzin vermiştim ama Armağan Hoca tutturmuş. Benim de haberim yoktu' yazdı. Ben kendisine 'Armağan Hoca'yı arasam mı' diye yanıt verdim. O da bana 'Aramana gerek yok. Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye' cevabı verdi." iddiasında bulundu.
Soruşturmayı doğrulayan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, taraflardan savunma alındığını soruşturma sürecinin ise devam ettiğini kaydetti. İddiaların hedefindeki hastane müdürü Hasan D. ise, "Bu personelin işe gelmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bu konuda da gerekli işlemler yapıldı. WhatsApp mesajlarından haberim yok. Olayın kurgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisiyle hiçbir irtibatım yok." açıklamasında bulundu.
Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Tutanakların iptal edilmesi karşılığında da kendisinden para istendiğini belirten Halil B., "İdari izinli olduğum halde hakkımda tutanak tutuldu. Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında 'Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak. Mesajı gördüğün zaman bana hemen dönüş yap' yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım. Bunun üzerine yine mesajla 'İzin vermiştim ama Armağan Hoca tutturmuş. Benim de haberim yoktu' yazdı. Ben kendisine 'Armağan Hoca'yı arasam mı' diye yanıt verdim. O da bana 'Aramana gerek yok. Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye' cevabı verdi." iddiasında bulundu.
Soruşturmayı doğrulayan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, taraflardan savunma alındığını soruşturma sürecinin ise devam ettiğini kaydetti. İddiaların hedefindeki hastane müdürü Hasan D. ise, "Bu personelin işe gelmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bu konuda da gerekli işlemler yapıldı. WhatsApp mesajlarından haberim yok. Olayın kurgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisiyle hiçbir irtibatım yok." açıklamasında bulundu.
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