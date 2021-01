Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlarına yönelik sert açıklamaları hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından Bahçeli'nin sert açıklamaları sonrasında yakın çevresinden 'geçmiş olsun' mesajları aldığını kaydeden Oğur, Bahçeli'ye hitaben yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gün boyu geçmiş olsun mesajı gönderen, "aman dikkat et" diyen herkese teşekkürler.

Devlet Bey, bu kadar insan bize neden geçmiş olsun ve dikkat et diyor?

Benim bir cevabım yok, sizin bir cevabınız var mı?

Onlara ne dememizi tavsiye edersiniz?"



— Yıldıray Oğur (@yildarado) January 18, 2021

Bahçeli Karar gazetesi yazarları için "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

