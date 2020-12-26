Devlet Bahçeli'ye flaş çağrı:

Devlet Bahçeli'ye, Orhan Uğuroğlu'ndan çağrı: "Evine yani MHP'ye dön" Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağrısını ele aldı.

"Bir çift sözüm de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ikinci kez 'evine dön' çağrısı yapan ve 'Partiden çıktım evime dönüyorum' yanıtı alan Devlet Bahçeli'ye olacak" diyen Orhan Uğuroğlu, "Evine yani MHP'ye dön, AKP lideri Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermekten vazgeç, MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkla… Yakışan da budur…" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Orhan Uğuroğlu'nun dikkat çeken o yazısı;

Bir çift sözüm de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ikinci kez "evine dön" çağrısı yapan ve "Partiden çıktım evime dönüyorum" yanıtı alan Devlet Bahçeli'ye olacak:

- Evine yani MHP'ye dön,

- AKP lideri Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermekten vazgeç,

- MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkla…

Yakışan da budur…

