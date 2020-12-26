Devlet Bahçeli'ye flaş çağrı: "Evine yani MHP'ye dön"
Devlet Bahçeli'ye, bugünkü köşesinde çağrıda bulunan Orhan Uğuroğlu, "Evine yani MHP'ye dön" değerlendirmesinde bulundu.
GÜNDEM 26.12.2020, 09:02
Devlet Bahçeli'ye, Orhan Uğuroğlu'ndan çağrı: "Evine yani MHP'ye dön" Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağrısını ele aldı.
"Bir çift sözüm de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ikinci kez 'evine dön' çağrısı yapan ve 'Partiden çıktım evime dönüyorum' yanıtı alan Devlet Bahçeli'ye olacak" diyen Orhan Uğuroğlu, "Evine yani MHP'ye dön, AKP lideri Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermekten vazgeç, MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkla… Yakışan da budur…" değerlendirmesinde bulundu.
İşte Orhan Uğuroğlu'nun dikkat çeken o yazısı;
Bir çift sözüm de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ikinci kez "evine dön" çağrısı yapan ve "Partiden çıktım evime dönüyorum" yanıtı alan Devlet Bahçeli'ye olacak:
- Evine yani MHP'ye dön,
- AKP lideri Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermekten vazgeç,
- MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkla…
Yakışan da budur…
"Bir çift sözüm de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ikinci kez 'evine dön' çağrısı yapan ve 'Partiden çıktım evime dönüyorum' yanıtı alan Devlet Bahçeli'ye olacak" diyen Orhan Uğuroğlu, "Evine yani MHP'ye dön, AKP lideri Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermekten vazgeç, MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkla… Yakışan da budur…" değerlendirmesinde bulundu.
İşte Orhan Uğuroğlu'nun dikkat çeken o yazısı;
Bir çift sözüm de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ikinci kez "evine dön" çağrısı yapan ve "Partiden çıktım evime dönüyorum" yanıtı alan Devlet Bahçeli'ye olacak:
- Evine yani MHP'ye dön,
- AKP lideri Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermekten vazgeç,
- MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkla…
Yakışan da budur…
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü