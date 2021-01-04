Devlet Bahçeli'ye büyük şok! MHP seçmenini Erdoğan'a mı kaptırdı?

MetroPoll Araştırma'nın gerçekleştirdiği ekonomi anketinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye büyük bir sürpriz çıktı. MHP seçmeninin ekonomi konusunda Bahçeli'den çok Erdoğan'a güvendiği ortaya çıktı.

Araştırmada "Sizce ülke ekonomisi hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?" sorusunun sorulduğu seçmen grubu sürpriz yanıtlar verdi. AKP seçmeninin yüzde 82,2'si AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenirken MHP seçmeninin yüzde 17,1'lik kısmının Devlet Bahçeli'ye güvendiği belirlendi.

MHP seçmeninin yüzde 43,5'lik kısmının ise ekonomi konusunda Erdoğan'a Bahçeli'den daha fazla güvendiği ortaya çıktı.

