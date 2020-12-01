Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler: Satılmışlığın aleni beyanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık MHP Grup Toplantısı'nda "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a çok sert tepki göstererek, "Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir." ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli, CHP'ye sert sözlerle yüklendi: "Aydın geçen zavallılar, tarih boyunca birikmiş dev hazineleri, muzaffer geçmişi gizlemeye çalıştılar. 200 yıldır ne çekmişsek, neye maruz kalmışsak kahir ekseriyeti bunlardan kaynaklanmıştır. Yabancı başkentlere şirinlik yapmayı, yeri geldiğinde ülkesini kötülemeyi mübah gören döneklerdir. Ülkesine kara çalmak hiçbir siyaset ve fikir adamını şerefli yapmaz. Gerçekte nasıl ifade ediliyorsa edilsin, devletini, milletini küçük görenlerden namuslu bir siyaset adamı çıkmamıştır.

CHP'nin yönetim kadrosu aynısıyla budur. CHP, Türkiye'ye cephe almış bir siyaset defosudur. Bizim CHP ile sorunumuz, Türkiye ile sorunu olduğu içindir. Geçen hafta öğretmenlerimizi aşağılayan Kılıçdaroğlu'nun neresi demokrattır. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren sürmüştür. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içindedir. ABD'ye demokrasimize müdahale eden çığırtkanlığı yapan CHP'nin neresi doğrudur? Yine bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Orduya 'satılmış' demek, bedelsiz satılmışlığın aleni beyanıdır.Batının oyunlarına ses çıkaramayan densizler Katarla yatıyor, Katarla kalkıyorlar. CHP sokakları tahrip etmiş fakat başaramamıştır. STK'ları manipüle etmiş başaramamıştır. Küresel lobileri kışkırtmış muvaffak olamamıştır. Şimdi sıra TSK'ya mı gelmiştir? Bu terazi bu zilleti çekmez. Böyle bir noktaya gelinmiştir ki, CHP bir milli güvenlik meselesine dönmüştür.

FAHRİZADE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ EN VAHİM CİNAYETTİRİranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "İranlı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırıda öldürülmesi, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayettir. Bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmaya çalışan saldırıyı, komployu terörizmden ayrı tutmuyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun seviyesiz İstanbul ziyaretinden sonra Kudüs'e gitmesi, bölgeyi provoke eder gibi tutum takınması, ardından Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi kuşkuludur. Hem Ortadoğu hem Afrika istikrarsızlığın peşindedir. 27 Kasım'da Somali'de, 28 Kasım'da Nijerya'da, 29 Kasım'da Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda masum insan katledilmiştir. değerlendirmesinde bulundu.

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