Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert ifadeler, Çakıcı'ya övgüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı, siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir." dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "İşbirlikçi Serok Ahmet ise bize Kürtçe cevap veriyor. Ah Serok Ah bırak özgüveni de, herkes adam oldu bir sen adam olamadın. Bu gidişle olabileceğin de yok." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerine sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "

Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaatin Çakıcı'yı savundu. Bahçeli, "Tekraren ifade ediyorum, Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı'nın bu devlete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakı ile ilgili akla hayale sığmayan dedikoduları ibretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdağını söyleyenlerden tutun da bu dönüşte MHP'ye yer yok diyenlere kadar pek çok şey söylenmiş. Bazıları da gelişmeler bir rota değişikliğine işaret ediyor diyecek kadar akıl noksanlığını ispat etmiştir. Korkak bir kalem sahibi, "Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'yi harcar, Bahçeli de Recep Tayyip Erdoğan'ı" diyebilecek kadar kendinden geçmiştir. Çünkü bunların canı böyle istiyor. MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı, siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın. Cumhur İttiakı, Türkiye'nin yegane umududur. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları bir bir hayata geçirecektir."Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Uzaktan eğitim öğretim yoluyla yeni bir dünyanın kapıları hızla açıkmaktadır. Önemli olan buna nasıl ayak uyduracağımız konusunda akıl ve bilgi ile ele almaktır. Bu salgının risk ve tehditlerini bütün yönleri ile kavrayıp avantaja çevirmek için kolları sıvamak zorundayız. Lehine çevirmenin yollarını bulmalıyız. Salgının hepimizi derinden etkilediği bir dönemde öğretmenlerimizin sorunlarını, ülkemizin sorunlarından ayrı tutmamız mümkün değildir.Gözle görülmeyecek kadar küçük bir virüs dünyayı alarma geçirmiştir. Virüsün bulaşma hızı artış göstermiştir. Daha önce tecrübe etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldığımız aşikardır. Sağlık Bakanlığımız tüm imkanları ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Hükümet durumun farkındadır, işi sıkı tutmaktadır. İBB'nin vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Siyasi çıkar peşinde koşup devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir anlayıştır. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir. Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir.

