Devlet Bahçeli: Saldırılarla MHP ile bağ kurmak zorlamadır

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık MHP Grup Toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Bazı gazeteci ve siyasilere yönelik saldırılarda MHP ile bağ kurmak zorlama bir isnattır. Gözümüzü daldan, budaktan esirgemeyiz. Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyondur." dedi. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: "26 Aralık 2020 Cumartesi günü yasama faaliyetlerine ara veren Gazi Meclisimiz kaldığı yerden çalışmalarına başlamıştır. 1 aylık zaman diliminde salgının elverdiği ölçüde vatandaşlarımızı dinlediniz, politikalarınızı anlattınız. Millete vekalet onurlu ve en üstün demokratik görevdir. Bu görevin hakkını vermek, kalplere nüfuz etmek şerefli bir mücadelenin mükafakatıdır. Gönül vermeden, gönül adamadan gönüllere girilemez.

Bizi arayan çıkar lobilerinde, çürük mahvillerde değil, Türk milletinin varlığında bulacaktır. Geldiğimzi yer belli varacağımız yer bellidir. Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. 3-5 kendini bilmezin, 5-10 densinizin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz, tarih nediyor, ecdad ne diyor ona bakıyoruz. Kem gözler, kötü sözler, ölü özler boşuna heveslenmesin. Sur'umuzda gedik açtırmayacağız. 'Açacağız' diyen varsa alnını karışlarız. Karanlık emellerini bizim üzerimizden ibra etmek üzere emre amade şekilde bekleşenler kadar alık, kutupta deve kervanı bekleyenler kadar ahmaklardır.

Hep aynı ilkellikler, bayatlamış suçlamalar tekraren tedavüle sokulmuştur. Sokak diline saplanıp kaldığı ayıplı ve ahlaksız suçlamadır. Partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, kara kampanyalara asla teslim olmayız. Bir kum torbası değiliz. Çakallık yapana bozkurt gibi dikiliriz. Ülkemize ve ülkülerimize kefen biçen olursa o kefeni başlarına geçiririz.

Bazı gazeteci ve siyasilere yönelik saldırılarda MHP ile bağ kurmak zorlama bir isnattır. Gözümüzü daldan, budaktan esirgemeyiz. Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyondur. Biz bu taktiklerin arka planını, masa başında yapılan kanlı planları 12 Eylül'den beri tanırız. Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın.

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