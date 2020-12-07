Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

