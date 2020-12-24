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Devlet Bahçeli: HDP kapatılsın dedik, sözümüzün arkasındayız

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Bahçeli, "HDP kapatılsın dedik, sözümüzün arkasındayız. Meclis'te terörist istemiyoruz." dedi.

GÜNDEM 24.12.2020, 15:49
Devlet Bahçeli: HDP kapatılsın dedik, sözümüzün arkasındayız
Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''HDP kapatılsın dedik, sözümüzün arkasındayız. Meclis'te terörist istemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz, bebek katili caniyi görüyoruz. AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu söylüyoruz. Kimse bize masal anlatmasın.'' dedi. "Gıybet ve dedikodu ile bir dava savunulamaz." diyen MHP lideri Bahçeli, "Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahislerin oynandığı, ne kazanırımın çeterisinin tutulduğu bir hipodrom değildir." ifadesini kullandı.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Siyaseti insan kazanma sanatı olarak görmekteyiz. Gıybet ve dedikodu ile bir dava savunulamaz.
Bir dava adamı, bir iman eri, bir inanç neferi bilir ve itimat eder ki, her akşamın bir sabahı, her zorluğun bir kolaylığı vardır.
Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahislerin oynandığı, ne kazanırımın çeterisinin tutulduğu bir hipodrom değildir.
Bizim için siyaset millete hizmet, gayesinin aşkla taşlanmış bir ülkücü harekettir.
Tarihin iddia, ihya ve ihtişamı ile geleceği kuşatmanın azmindeyiz. Millet oldukça biz varız. Türklük oldukça MHP yürüyecektir. Hiçbir engel bunun önünde duramayacaktır. Güvence sizlersiniz, hepinizsiniz. Güvence MHP'dir. Büyük Olağan Kurultayımıza hazırız. 14 Mart'ta salgın aman verirse büyük bir katılım ile kurultayımız olacak. Salgın şayet aman vermez ise delegelerin katılımı ile önlemler ile gerçekleşecek.Yaşadıklarımız kaygılarımızı diri tutsa da umudumuzu koruyoruz. Oldukça üzücü, hazin olaylar ile geride bıraktığımız 2020 yılı ne milletimizin ne insanlığın hafızasından silinmeyecektir. 2020 belaların kol gezdiği bir yıldır. 2020'ye Covid-10 maalesef damgasını vurmuştur.Türkiye'nin en büyük sorunu iç cephesinde açılan gediklerdir. Salgın dünyayı kasıp kavururken, istismarı paravan yapanların, böylesi bir durumda bile iktidar değişimi isteyenlerin ardamarı çatlamıştır. 
Masa kurma teklifi boştur, gereksizdir. Masalar boştur, isteyenin istediği masaya oturması mümkündür. Niye oturdun diyen yoktur. Oturup fiskos yapsınlar yetmez ise kısır yesinler. Gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhur anayasa taslağını kimler nerede hazırladı. PKK anayasası hazırlanırken CHP İP ve HDP buluşmadı ise tarlada mı karşılaştı.
Evine dön dedik, masa kur demedik. Teklifimiz hala geçerlidir, dön evine bitsin bu çile. CHP siyaseti kriz siyasetidir. Kılıçdaroğlu'nun iradesi şanzıman dağıtmıştır. Asıl maksadı mdıır, gaf mıdır bilemem. Kılıçdaroğlu'nun geçen grup toplantısındaki sözleri feci bir çakılmadır. Diyor ki, uyuşturucu, insan ticareti yapanlardan vergi alacaksın. Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Kimin aklından ne geçiyorsa diline vuran odur. Biz mücadele edilsin diyoruz, o karaparacılardan vergi alalım diyor. Biz organ mafyasının kafasına balyoz gibi inilsin diyoruz, o vergi diye tutturuyor. Bizim CHP'den farkımız budur.HDP kapatılsın dedik, sözümüzün arkasındayız. Meclis'te terörist istemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz, bebek katili caniyi görüyoruz. AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu söylüyoruz. Kimse bize masal anlatmasın.HDP kapatılsın çağrımızdan Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu acınacak haldedir, yanlışa düşmüştür. Yozlaşmış siyasetinin kurbanı olmuştur. Cumhur İttifakı'nı kabul edecek yüreği yoktur. Cumhur İttifakı mazluma hısım, zalime hasımdır. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı dairede memur, dükkanında esnaf, sınırda mehmetçik, sokakta polistir. Cumhur İttifakı tekrar 2023'te iktidar olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da tekrar cumhurbaşkanı olacak. Aklın var ise hesabını buna göre yap. Okyanusu geçtik, derede boğulmayacağız.
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