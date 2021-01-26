Devlet Bahçeli: Gülnaz Şırınga ve Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun

Gazeteci Özlem Gürses, " Devlet Bahçeli'ye aşı yaparken canını yakan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin saldırıya uğradı" içerikli parodi haberi gerçek sanıp canlı yayında okumuştu. Devlet Bahçeli ise MHP Grup Toplantısı'nda "Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektöre geçmiş olsun diyorum bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum." dedi.Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:



Özlem Gürses, Gazete Pencere'de okuduğu parodi haberi gerçek sanıp canlı yayında anlatmıştı. Habere göre, Bahçeli'ye aşı yaparken canını yakan Gülnaz Şırınga isimli hemşire kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştı. Özlem Gürses yaptığı hatadan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir hata yaptım... Sevgili Twitter Camiası,

Dün gece yayında yaptığım bir hata, sabahtan beri sosyal medyada bir şakanın konusu olmuş durumda… Doğrusu, ilk saatlerde ben de çok takılmadım, haklı eleştiri ve esprilerinize güldüm geçtim. Aktardığım haberin bir mizah haber olduğunu anladığımda da zaten gereken müdahaleyi yaptım ve o bölüm hiçbir biçimde paylaşılmadı ama anlıyorum ki mesele, ülkenin resmi kamu kurumlarını muhatap alacak kadar büyümüş vaziyette. O kadar ki Sağlık Bakanlığı’na sorulmuş, açıklamalar manşet yapılmış! Bizlerin ülkeyi yönetenlere ulaşma ve soru sorma şansımız olsa, doğrusu ben soru hakkımı başka konularda kullanmak isterdim. Keşke, ülkedeki ekonomik sıkıntılar, kamu zararları, adalet krizleri ve kadın cinayetlerinden başlayarak siyasetçileri, gazetecileri, hatta hakkını savunan tek tek vatandaşlarımızı hedef alan şiddet iklimi ile ilgili yaptığımız haberler de en az bu kişisel hatam kadar ciddiye alınabilse… Doğrudur.

Ben bir hata yaptım. Her gün düzenli olarak mobil sayfalardan okuduğum bir dijital gazetenin haberinin, bir mizah sayfası olduğunu fark etmedim. Haklısınız, hastane ismine ve soyadına dahi “uyanamadım”. Tam yayına girerken gördüm ve o anki refleksle bunu tek bir cümle olarak ifade ettim. Bu hatam için tüm Halk TV izleyicilerinden, yayın konuğumdan, bu mizahı sayfasına taşıyan meslektaşlarımdan ve sizlerden özür dilerim.

Ama unutmayalım ki 5 saat süren o yayında ben yayın konuklarımla “duyulmasından hoşlanılmayan” sayısız “gerçek haberi” de konuştum, belgeleri ile ekrana getirdim. Siz de biliyorsunuz ki benim bu hatam, ülkedeki gelir adaletsizliği, genç işsizliği, eğitim sorunları, siyasetin şiddeti sürekli körükleyen kutuplaştırıcı dili, ifade özgürlüğü sorunları ve suni gündemlerle karartılmış medya ortamı gerçeklerini değiştirmiyor…

"Birileri gerçek haberleri yaymayı değil de hatalı paylaşımı yaymayı tercih ediyor"O dev sorunlar olduğu yerde duruyor. Bu ülke Kabataş Yalanı ile neredeyse bir iç çatışmanın eşiğinden döndü, her gün ele geçirilmiş ekranlarda sabahtan akşama algı operasyonları izliyoruz. Hadi ben binlerce mesajınızda ifade ettiğiniz gibi “yalancıyım, trolüm, geri zekalıyım, salak bir gazeteciyim”. Peki bu ülkede en sarsıcı gerçekleri haber yapan, araştırma dosyaları ile nasıl soyulduğumuzu anlatan, her biri belgelerle kanıtlanmış tuhaf ilişkileri kitaplaştıran gazeteciler, değerli meslektaşlarım neden yüzyıllarla yargılanıyor? Neden hapse atılıyor, neden sürekli o “mizah olmayan saf gerçek” haberlere erişim engelleri getirilip, haber siteleri kapatılıyor, gazetelerine ilan şantajları yapılıyor, yayın lisansları engelleniyor, sürekli yersiz cezalar ödemek durumunda kalıyorlar? Neden? Ve birileri neden sosyal medyada o “gerçek haberleri” yaymayı değil de bir mizah haberin hatalı paylaşımını yaymayı tercih ediyor? Yoksa işlerine öylesi mi geliyor? Siyasetçiler ülkeyi ve toplumu bir araya getirip, sıkıntıları çözmek yerine, her gün yeni bir polemiğe sarılıyor.

Günde 2 kadının katledildiği, düşüncesini söyleyenlerin vatan hainliği ile suçlandığı ve aynı gün içinde 3 kişinin saldırıya uğradığı bir dönemde 'bu şaka'yı gerçek sanmam çok da tuhaf değil. Sosyal medyada, gazete sayfalarında, her gün bir kesime açıkça hakaret ediliyor, tehditler savruluyor. Ve bir kişi de bu hakaretlerinden dolayı özür dilemiyor, karanlık ilişkilerin odağındaki isimlerin tehditlerine kimsenin sesi çıkmıyor! Buradan ne ülkeye ne de kimseye bir çıkış olduğunu düşünmüyorum. Ama ben, yine de umudumu koruyorum… Eninde sonunda bu gerginlik bitecek, bu fırtına dinecek ve bugün yazılmayan, söylenmeyen tüm gerçekler ortaya çıkacaktır."

"Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Gülnaz Şırınga'ya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı. Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum. Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz."

