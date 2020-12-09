Devlet Bahçeli görevi bırakabilir! İşte yerine düşünülen isim

Devlet Bahçeli hakkkında flaş iddia! Halk TV’de Şirin Payzın ile 'Sözüm Var' programının konuğu, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz oldu.

Kemal Özkiraz canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Bahçeli koltuğunu devredebilir dedi ve yerine düşündüğü isimin İzzet Ulvi Yönter olduğunu söyledi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın canlı yayında yaptığı ve gündeme düşen iddia şu şekilde;

"Kongrede bütün kontrol elindeyken, ittifakı sürdürebilecek, MHP’yi yukarı taşıyabilecek biri tartışılıyor. Devlet Bahçeli'nin aklındaki isim İzzet Ulvi Yönter"

