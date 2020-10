Devlet Bahçeli: Askıda ekmek vardır ama sokakta hayır yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair konuşuyor. Bahçeli, "Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kök salarak olgunlaşmasıdır. Parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne abuk subuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır.

Osman Durmuş'a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum.

Tarih anlayışımız devri, coğrafya anlayışımız dönemsel değildir. 29 Ekim günü TBMM'nde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlığıdır. Hüküm milletindir, hükümet millettir.

Bizim çizilecek sınırımız, bölünecek milletimiz yoktur. Bizim her saldırıyı defnedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa buyursun, denesin. Hainler nerede olursa olsun millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.

Türkiye'nin yükseliş çabası her tür engellemelere rağmen kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti prangalarını kırmıştır. Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır. Sistemsel aksaklıklar telafi edilmiştir.

Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kök salarak olgunlaşmasıdır. Parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne abuk subuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Bu emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir. Kriz severlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları normaldir. Bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir. Türk milleti, kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, notlarını sandıkta değerlendirmek üzere almaktadır.

Milletimizin istediği kaos değil, huzur, gelişme, birlik ve beraberliktir. Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu elbette meçhuldür. Biden'ın sokağa dökülün tavsiyesi son derece uyanık olmamızı gerektirir. Neymiş sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş. Yeni Meclis oluşmalıymış. Hele bir çıksınlar sokağa da görsünler anyayı konyayı. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağın girdabına bırakılmayacak, sokağın serserilerine teslim edilmeyecektir.

ASKIDA EKMEK VARDIR AMA SİZE SOKAKTA HAYIR YOKTUR

Askıda ekmek kampanyamızı eleştirenlerin alayı ümidini sokağa bağlamıştır. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış. Dünyanın her yerinde ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır. Nasıl olsa ekmek derdiniz yok, vatandaşlarımızla ilgili kaygınız da yok. Askıda ekmek vardır ama size sokakta hayır yoktur. Var diyorsanız sonuçlarını göze almaya hazırsınız.

