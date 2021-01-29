DEVA’dan CHP ziyareti… Parlamenter sistem üzerinde uzlaşı

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile Babacan yaptıkları ortak açıklamada, ikili bazda güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili diyalog ve istişare sürecini başlattıklarını açıkladı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile Babacan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, görüşmede ittifak meselesinin gündeme gelmediğini belirterek, “Bizim ve pek çok siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili hazırlıkları var.

Kendi hazırlığımızı kamuoyuyla paylaşmadan önce toplumsal mutabakat zemini oluşturmayı önemsiyoruz. Böyle bir sürecin başlatılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. CHP’nin de önemli hazırlıkları var. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili diyalog ve istişare süreci başlatmasının iyi olacağı kararına vardık. Demokrasimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Toplumun yüzde 58’i var olan sistemden memnun değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyor. Bunu partiler olarak bir araya gelip konuşmak, belli bir uzlaşma kültürünü birleştirerek ortaya koymak önemli. Kısır tartışmalarla değil, aşmazları aşmak, Türkiye’yi önemli bir noktaya getirmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Babacan ve arkadaşlarının görüşleri bizim için önemli” şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün partisinin grup toplantısında ‘Kılıçdaroğlu’na dava açın’ talimatına ilişkin, “Erdoğan’ın bütün valiler dava açsın demesi bütün valiler benim emrimdedir, ben talimat veriyorum hepiniz dava açın demektir. Bunun akılla mantıkla ilgisi var mıdır? Üzerinde durduğumuz nokta bu. Devleti politize etmesinler. Onlar gelen her yasaları hizmete vermekle yükümlüdür” değerlendirmesinde bulundu.

