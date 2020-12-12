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DEVA Partisi'nin kongre tarihi belli oldu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kuruluşundan 9 ay sonra büyük kongre için tarih belirledi. 43 il kongresini tamamlayan DEVA 29 Aralık’ta 1. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirecek.

GÜNDEM 12.12.2020, 15:53
DEVA Partisi'nin kongre tarihi belli oldu
Demokrasi ve Atılım Partisi 29 Aralık’ta büyük kongre yapmak için düğmeye bastı. Pandemi koşulları nedeniyle sadece delegelerin katılacağı kongrede genel başkanın yanı sıra 50 kişilik Genel Merkez Yönetim Kurulu ve 7 kişilik Disiplin Kurulu için seçim yapılacak. 
Gazete Duvar'ın haberine göre Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kuruluşundan 9 ay sonra büyük kongre için tarih belirledi. 43 il kongresini tamamlayan DEVA 29 Aralık’ta 1. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirecek. Böylece seçime katılma yeterliliğinde önemli bir adım daha atılmış olacak.
9 Aralık’ta kuruluşunu ilan eden DEVA teşkilatlanma çalışmalarında önemli bir mesafe kaydetti. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 ayda 43 ilde kongreler tamamlandı. Böylece seçime girme yeterliliği için gereken 41 ilde örgütlenme şartı yerine getirildi. Şimdi 1. Olağan Büyük Kongre şartının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de tarih 29 Aralık olarak belirlendi.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için DEVA’nın 1. Olağan Kongresi hafta içi yapılacak. 29 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek kongrenin pandemi koşullarına uygun bir yerde yapılabilmesi için salon arayışı sürüyor. Kongresini yapan illerden gelecek delegeler, kurucu üyeler ve sınırlı sayıda görevlinin katılımıyla yapılacak kongreye yaklaşık 600 kişinin katılması planlanıyor.
Kongrede genel başkanın yanı sıra 50 kişilik Genel Merkez Yönetim Kurulu ve 7 kişilik Disiplin Kurulu için seçim yapılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan yeniden aday olurken yönetimde de büyük değişiklik yapılması beklenmiyor. Planlandığı gibi DEVA Partisi 29 Aralık’ta kongresini yaptığında, haziran ayında yapılacak olası bir seçime girme hakkına sahip olacak.
DEVA yetkilileri seçime girme yeterliliği kazanmak için bir an önce yapmak istedikleri büyük kongrenin ardından teşkilatlanma çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. Büyük kongrenin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki kongre süreçlerinin de 81 il tamamlanana kadar devam etmesi bekleniyor.
DEVA Partisi’nin internetten başvuran 18 bin kişiyle yaptığı ankete göre DEVA gönüllülerinin önceki siyasi tercihleri 2018 seçim sonuçlarındaki siyasi yelpaze ile büyük ölçüde örtüşüyor. Parti yetkililerine göre bu daha önce AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti’ye oy vermiş farklı siyasi duruşlardaki kişilerin DEVA’da bir araya geldiği anlamına geliyor. Ancak DEVA Partisi’nin farklı olarak daha önce sandığa gitmemiş ya da mevcut siyasi partiler uzak durmuş çok sayıda kişiyi de buluşturduğu, bunların oranının da yüzde 18-20 civarında olduğuna dikkat çekiliyor.
DEVA Partisi’nde üst düzey bir yönetici merkezde bir Türkiye partisi kurmak için yola çıktıklarını, 9 aylık çalışmanın sonunda tüm kesimleri buluşturan bir siyasal pozisyona sahip bir parti hedefinde önemli bir yol kat ettiklerini söyledi. Yönetici, “AK Parti, CHP veya MHP’ye oy vermiş insanların burada buluşması önemli. Bu geçmişte uzlaşma şansımız olamayabilir ama gelecek Türkiye tasavvurunda iş birliği yapılabileceğini gösteriyor. Yine siyasete uzak duran insanlardan yüzde 20’ye varan katılım bizim için çok kıymetli bir tablo. 43 ilde örgütlendik. Şu an gördüğümüz tablo Ağrı’daki ilgi ve katılım ile Edirne’deki ilgi ve katılım arasında fark yok. Bir bölgeye sıkışmış değil, 7 bölgede benzer ilgi gören, Türkiye’deki tüm siyasi eğilimlerden insanları buluşturan bir parti hedefinde yol alıyoruz” dedi.
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