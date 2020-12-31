DEVA Partisi'nde flaş istifa!
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa ettiğini duyurdu.
GÜNDEM 31.12.2020, 21:56
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Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa etti.
Canpolat yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden 23 Aralık itibarıyla istifa ettiğini bildirdi.
57 yaşındaki Hasan Canpolat istifasının gerekçesine dair bir açıklama yapmadı.
Hasan Canpolat, 1990-2003 tarihleri arasında Çatalzeytin, Mesudiye, Sivrice kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı'nda şube müdürlüğü, Mülkiye'de başmüfettişlik, İçişleri Bakanlığı'nda ise Strateji Merkezi Başkanlığı yaptı. 2003-2006 yılları arasında Sivas Valisi, 2006-2008 arasında Denizli Valisi, 2008-2012 arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak çalıştı.
Kaynak: AA
Canpolat yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden 23 Aralık itibarıyla istifa ettiğini bildirdi.
57 yaşındaki Hasan Canpolat istifasının gerekçesine dair bir açıklama yapmadı.
Hasan Canpolat, 1990-2003 tarihleri arasında Çatalzeytin, Mesudiye, Sivrice kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı'nda şube müdürlüğü, Mülkiye'de başmüfettişlik, İçişleri Bakanlığı'nda ise Strateji Merkezi Başkanlığı yaptı. 2003-2006 yılları arasında Sivas Valisi, 2006-2008 arasında Denizli Valisi, 2008-2012 arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak çalıştı.
Kaynak: AA
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