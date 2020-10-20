DEVA Partisi üç günlük çalışma kampına girdi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez Kurul ve Kurucu üyeleri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başkanlığında bugün Bolu’da üç gün sürecek çalışma kampına girdi. 20-22 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampa DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri katılım sağladı. 7 aylık sürecin değerlendirileceği kampta yeni döneme ilişkin politika önerileri ele alınacak. DEVA Partisi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Genel Merkez Kurul Üyelerimiz ile Bolu'da gerçekleştireceğimiz Değerlendirme Toplantımız Genel Başkanımız Ali Babacan’ın açılış konuşması ile başladı." ifadelerine yer verildi.

20-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Genel Merkez Kurul Üyelerimiz ile Bolu'da gerçekleştireceğimiz Değerlendirme Toplantımız Genel Başkanımız Ali Babacan’ın açılış konuşması ile başladı. pic. twitter.com/4ZcR4GlXNz

— DEVA Partisi (@devapartisi) October 20, 2020

DEVA Partisi, geçtiğimiz hafta Ardahan, Erzurum, Karabük, Diyarbakır, Bitlis, Batman, Çorum olmak üzere 7 il kongresini tamamladı. Partiden edinilen bilgiye göre cuma günü Kırşehir, cumartesi günü de Malatya il kongreleri yapılacak. İki kongreye Ali Babacan’ın da katılması bekleniyor.

20-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Genel Merkez Kurul Üyelerimiz ile Bolu'da gerçekleştireceğimiz Değerlendirme Toplantımız Genel Başkanımız Ali Babacan’ın açılış konuşması ile başladı. pic. twitter.com/4ZcR4GlXNz pushfn('ads'); — DEVA Partisi (@devapartisi) October 20, 2020

