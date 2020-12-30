Deva Partisi ilk kongresini yaptı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın tek aday olarak girdiği kongrede, yeniden genel başkan seçildi. Kongre konuşmasında AKP ve MHP’ye sert eleştirilerde bulunan Babacan, “84 milyonluk bu büyük ülke tek bir kişi ve dar bir karar mercii tarafından yönetiliyor” dedi.

Yeni kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva Partisi) 1. Olağan Kongresi’ni Ankara’da gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu’nda Kovid-19 pandemi tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kongrede, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tekrar genel başkan seçildi. Sadece parti yöneticileri ve delegelerinin katıldığı kongreye, Deva Partisi Haziran ayı sonunda olası genel seçimlere girme yeterliliğini sağlamış oldu. Kongrede konuşan Babacan, AKP iktidarına sert eleştirilerde bulundu.



Babacan, ODTÜ’de okuyan kız kardeşinin 28 Şubat sürecinde başörtüsü taktığı için üç defa üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken, göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. “Benim siyasete girmemin nedeni bütün bu yaşananlara karşı bir isyandı. Bir daha kimse bu yasağı getirmeye cüret edemez” diyen Babacan, “Geçmişte ezilenler, başkalarını ezmeye başladı. Ezilmenin ne demek olduğunu ezilen bilir. Ezilmenin ne olduğunu bilen başkasını ezmez” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de vatandaşların açlık, yoksulluk ve gelir adaletsizliğini derinden hissettiğini dile getiren Babacan, beka denilen şeyin bir kişinin şahsi bekasına dönüştüğünü belirtti. İnsan hak ve özgürlüklerinin çiğnendiğini dile getiren Babacan, belediyelere teker teker kayyum atanarak vatandaş iradesinin yok sayıldığını kaydetti. Babacan, şunları kaydetti: “Koskoca devlet, hukuka sadakat yerine, tek bir kişiye sadakat ile yönetiliyor. Rant uğruna çevre ve şehir katliamları yapılıyor. Ülkenin doğal kaynakları yok ediliyor. Şahsileştirilmiş kararlarla dış politika yönetiliyor, ülkemizin dünyadaki itibarı yerlerde sürünüyor. 84 milyonluk bu büyük ülke tek bir kişi ve dar bir karar mercii tarafından yönetiliyor.”

