DEVA Partisi Başkanlık Kurulu belirlendi
DEVA Partisi'nde 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeleri belirlendi.
GÜNDEM 11.01.2021, 10:40
Demokrasi ve Atılım Partisi 1. Olağan Büyük Kongre’nin ardından Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında toplanan DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu, partinin 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu ve 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerini belirledi. 5 isim de Ali Babacan tarafından başdanışman olarak görevlendirildi.
DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Merkez Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluştu:
Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Asıl Üyeleri:
Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu, Kerem Altun.
Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Yedek Üyeleri:
Kadriye Esra Aygün, Kemal Can Gür, Furkan Arık.
Genel Başkan tarafından Başdanışman olarak görevlendirilen isimler:
Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar.
Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel.
DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Merkez Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluştu:
Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Asıl Üyeleri:
Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu, Kerem Altun.
Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Yedek Üyeleri:
Kadriye Esra Aygün, Kemal Can Gür, Furkan Arık.
Genel Başkan tarafından Başdanışman olarak görevlendirilen isimler:
Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar.
Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel.
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