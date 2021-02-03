Dev turizm grubundan iflas başvurusu

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda sektör ekonomik kriz içerisinde. Salgının en çok vurduğu sektörlerin başında turizm geliyor. Turizmde çok sayıda şirket iflasını veriyor.

Çin’in en büyük turizm grubu HNA da iflas başvurusunda bulundu. Çin dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde de yatırımları olan, Almanya’daki Hahn Havalimanı’nın çoğunluk hissedarı olan HNA Grubu yaşadığı ekonomik krizi aşamadı.

Şirketin borçlarını ödeyememesi nedeniyle alacaklılar mahkemeye iflas başvurusunda bulundu ve şirketi yeniden yapılandırmasını talep etti.

HNA Group tarafından yapılan açıklamada şirketin varlığını sürdürmesini sağlamak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Hainan Airlines’ın sahibi olan HNA grubu ayrıca Air Chang, Beijing Capital Airlines, Fuzhou Airlines, Grand China Air, GX Airlines, Lucky Air, Suparna Airlines, Tianjin Airlines, Urumqi Air ve West Air’in yanı sıra bakım şirketi SR Technics şirketlerine ortak.

Neue Zürcher Zeitung gazetesine göre, holding şu anda 400 bin fazla çalışanı ve yaklaşık 100 milyar dolarlık ciro ile Çin’in en büyük şirketlerinden biriydi.

Mahkeme kararı ile kurucu Chen’in eylül ayından bu yana lüks mal satın alması yasaklanmıştı.

South China Morning Post’a göre, grubun yöneticisi Komünist Parti komitesinden de ihraç edildi ve böylece şirketin kontrolünü kaybetti.

